Van’da 3 terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Van İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde 3 bölücü terör örgütü mensubunun tespit edildiğini, Van İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonda 3 teröristin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonda 2 adet savunma tipi el bombası ile 2 adet tabanca ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti.

Sosyal medya hesabından operasyona ilişkin paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, "Masum insanların canlarına kast edenleri affetmeyeceğiz. Terör sona erene kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi.