Bakan Tunç’tan TSK’ya iftira atan CHP’li Sezgin Tanrıkulu’na tepki: Gerekli soruşturma süreci başlamıştır

Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'yı hedef alan iftirasına tepki gösterdi.

Bakan Tunç, yaptığı açıklamada, "Bu açıklamaları kabul etmek mümkün değil. Mehmetçiğimize ve ordumuza dil uzatmak kimseye yakışmaz. Partisi gerekeni söylemelidir. Bu soruşturma ile ilgili fezleke TBMM'nin gündemine geldi.