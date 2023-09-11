Seçimler bitti ancak CHP'de kavganın sonu gelmedi. Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim hareketi, partiyi hareketlendirdi.
Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığına aday olduğunu söyleyen Ekrem İmamoğlu, genel başkanlık yarışından çekildi. Ancak CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e destek verdi. İmamoğlu, CHP'nin 100. Yılı için fondaş Cumhuriyet için kaleme aldığı yazıda, yine değişimden söz etmişti.
İMAMOĞLU YİNE 'DEĞİŞİM' DEDİ
Yeni vizyon isimli yazıda, değişim adı altında CHP'nin yönetimini eleştirdi. "CHP'nin bu durumu üzerine düşünmemiz, hep beraber bu durumu değiştirmenin yollarını bulmamız gerekiyor" dedi. Dünya ve Türkiye dönüşürken CHP'nin 'tembellik' yaptığını söyleyen Ekrem İmamoğlu yazısının sonunda bir kez daha değişim mesajı verdi.
İmamoğlu "Tespitim şu; CHP değişirse, Türkiye değişir. Vaadim de net; CHP değişecek, Türkiye değişecek." ifadelerini kullandı.
CHP'Lİ YARKADAŞ İMAMOĞLU'NA ATEŞ PÜSKÜRDÜ
CHP yandaşı Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında İmamoğlu'nun açıklamalarına sert sözlerle yüklendi.
"LİBOŞ LİBOŞ KONUŞUYOR"
İmamoğlu'nu 'liboş liboş konuşuyor' diyerek hedef alan Yarkadaş, "Ben bu partiyi değiştireceğim diyemezsin sana bu partiyi değiştirmezler! CHP'yi değiştirecekmiş. Neyi değiştireceksin CHP'de? Liboş bir tarife." şeklinde konuştu.
Barış Yarkadaş 'değişim' diyen İmamoğlu'na ateş püskürdü: Liboş liboş konuşuyor | Video