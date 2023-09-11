Barış Yarkadaş ‘değişim’ diyen İmamoğlu’na ateş püskürdü: Liboş liboş konuşuyor

İMAMOĞLU YİNE 'DEĞİŞİM' DEDİ

Yeni vizyon isimli yazıda, değişim adı altında CHP'nin yönetimini eleştirdi. "CHP'nin bu durumu üzerine düşünmemiz, hep beraber bu durumu değiştirmenin yollarını bulmamız gerekiyor" dedi. Dünya ve Türkiye dönüşürken CHP'nin 'tembellik' yaptığını söyleyen Ekrem İmamoğlu yazısının sonunda bir kez daha değişim mesajı verdi.