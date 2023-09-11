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Giriş Tarihi: 11.9.2023 10:53 Son Güncelleme: 11.9.2023 11:03

Başkan Erdoğan'dan eğitim-öğretim mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı'nın başlaması dolayısı ile bir mesaj paylaştı. Erdoğan, 'Bugün ders ziliyle birlikte okul hasreti sona eren tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyor, üstün başarılar diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’dan eğitim-öğretim mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı'nın, öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlara vesile olmasını diledi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı'nın, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün ders ziliyle birlikte okul hasreti sona eren tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyor, üstün başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında, "Oku, düşün, uygula, neticelendir. İyi Dersler," yazılı görsel de yer aldı.

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Başkan Erdoğan'dan eğitim-öğretim mesajı
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