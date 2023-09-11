Berat Albayrak’ın ’Milli Enerji ve Maden Politikası’nın günümüze etkileri: Yaptığı çalışmalar bugün meyvesini veriyor

"HER YIL 275 MİLYON METREKÜP İLE 500 MİLYON METREKÜP ARASINDA GAZ TESLİMİ YAPILACAK"

Enerjide Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde 2017'de kurduğu altyapı, Türkiye'yi hem kışın gaz endişesinden korudu, hem de ihracatçı yaptı. O dönemde stratejik planlamayla hayata geçirilen FSRU (Yüzer LGN Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi), yeni boru hatları, LGN terminalleri ve doğal gaz depolama tesisi hamlelerinin meyvelerini toplamaya başlayan BOTAŞ, bugün Türkiye'ye sınır komşusu olmayan bir Avrupa ülkesine gaz ihraç etmeye başladı.

BOTAŞ ve Macaristan devlet şirketi MVM CEEnergy arasında imzalanan anlaşma 2024-2025 yıllarını kapsıyor. Her yıl 275 milyon metreküp ile 500 milyon metreküp arasında gaz teslimi yapılacak.