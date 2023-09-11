EOKA’cı Rum teröristlerin fotoğraflarını kullandılar

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden ağır yenilgi alarak ve değişim talepleri ışığında suların bir türlü durulmadığı CHP için hazırlanan videoda, Kıbrıs'ta Türk soydaşlarımıza karşı büyük bir soykırım faaliyetine imza atan terör örgütü EOKA mensuplarının fotoğrafı kullanıldı. Fotoğrafın, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 10 yıl önce 23 Nisan 1964'te, EOKA çetesinin Girne yakınlarındaki bir Türk noktasını ele geçirdikten sonra verdiği zafer pozu sırasında çekildiği ortaya çıktı.Fotoğraftaki Türk bayrağının da bu nedenle yanlış anlaşılmaya neden olduğu, fotoğraftakilerin Türk Mücahitler zannedildiği anlaşıldı. Aynı fotoğrafın, 2019'da CHP'li İstanbul Küçükçekemece Belediye Başkanı Kemal Çebi tarafından da pankartlarda kullanıldığı belirlendi. Ancak video, kullanıcıların bu yöndeki uyarılarına rağmen paylaşımdan kaldırılmadı.Bu arada, Kılıçdaroğlu'ndan skandala ilişkin trajikomik bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, "O kare EOKA'cıların nasıl göründüklerini göstermek için konulmuştur" iddiasında bulundu.Benzer bir skandal KKTC'de yaşanmıştı. 8 Ağustos 2022'de çekilecek Milli Piyango biletinde aynı görsele yer verilmiş, skandalın ortaya çıkması sonrasında sorumlular görevden alınmıştı.Bu arada skandal videonun altına gelen yorumlarda ise Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sayıda tepki geldi. Simge Goorany adlı kullanıcı, "Cumhuriyet Halk Partisinin 100. yılında 7 günlük bir dijital istifa kampanyası başlatmayı anlamlı buluyorum" diyerek, "Kılıçdaroğlu İstifa Dijital Eylemi" başlattığını duyurdu. Mesajda, "Yüzsüzlüğe karşı yüzümüzle bir kez daha "istifa edin" demek üzere; mesajlarla dile getirdiğimiz talebi kısa ve öz videolarla tekrardan iletmeye davet ediyorum. Eylem Kılıçdaroğlu'nun kişisel hesabı ve/veya CHP'nin resmi sayfasındaki güncel postların altında 7 gün boyunca gerçekleştirilecek" ifadelerine yer verdi. Çağrı sonrası videonun altına yüzlerce "istifa" çağrısı içerikli yorum geldi.Skandala,sosyal medya üzerinden çok sayıda tepki geldi.Melih Gökçek, "Rezaletin daniskası. EOKA'cıların ele geçirdiği Türk bayrağını Türk mücahitler diye kullanan CHP'ye niye sessizsiniz" dedi.Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek ise, "Bir reklamını yapmadığınız Kıbrıs'ta soydaşlarımızı katleden terörist EOKA kalmıştı. En azından Partinin KKTC temsilcisi, sevgili Mustafa Yürük'den destek alsaydınız 100. yılda, rahmetli Bülent Ecevit'in kemiklerini sızlatmak pahasına böyle bir rezillikle tarihe geçmezdiniz" diye yazdı.