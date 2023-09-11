Erdoğan’dan G-20 liderlerine ’Türkiye’nin Sıfır Atık Yolculuğu’ kitabı





ERDOĞAN: ÜLKEMİZİN SORUNLARDA PAYI YOKTUR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, takdim yazısında; dünyanın salgın hastalıklar ve sınırsız tüketimin neden olduğu iklim ve gıda krizi gibi çetin sınamalarla karşı karşıya olduğunu belirtti. İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilik olarak adlandırılan '3'lü gezegen krizi'yle mücadelede başarılı olmak için küresel dayanışmanın önemini vurgulayan Erdoğan, "Fakat uluslararası dayanışma giderek aşınmakta, iş birliğinin yerini benmerkezci yaklaşımlar almaktadır. Bunun faturasını ise başta Afrika ve Asya kıtasındaki dezavantajlı ülkeler olmak üzere tüm insanlık ödemektedir. Ülkemizin, iklim değişikliği ve kirliliğin sebebi olarak gösterilen sorunlarda, gelişmiş ülkelere kıyasla neredeyse hiçbir payı yoktur. Buna rağmen, Türkiye olarak, dünyamızın ve insanlığın ortak geleceğini ilgilendiren bu hayati meselede hem kendi yükümlülüklerimizi yerine getiriyor hem de küresel düzeyde yürütülen çalışmalara destek veriyoruz" dedi.