Fransa’da polisin yaraladığı Türk genci hayatını kaybetti

Ailesinin girişimleriyle sabah saatlerinde özel sağlık jetiyle Atatürk Havalimanı'na getirilen ve buradan ambulansla Ataşehir'de özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alınan 16 yaşındaki Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.