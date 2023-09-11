İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni’ni yayınladı: O iddialar yalanlandı

Merkez, Dezenformasyon Bülteni'nin 89. sayısını yayımladı.

Bültende, sosyal medyadaki "İstanbul Büyükçekmece'de 11 yaşındaki çocuk, bir Suriyeli tarafından defalarca bıçaklandı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Büyükçekmece ilçesindeki Ulus Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 13 yaşındaki Türk vatandaşı E.C.Y'nin, 12 yaşındaki yabancı uyruklu M.K'yi bıçakla yaraladığı belirtilen bültende, E.C.Y'nin olay yeri ve çevresinde yapılan kontrollerde yakalandığı, M.K'nin adresi tespit edilerek yapılan kontrolde hafif yaralı olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Bültende, hastanedeki tedavisinin ardından işlemler için emniyete intikal ettirilen M.K'nin ifadesinde, sokakta yürüdüğü esnada daha önceden tanımadığı bir şahsın yanına gelerek elini omzuna attığını ve cebinden çıkardığı bıçakla kendisini yaraladığını beyan ettiği aktarıldı.

Sosyal medya ve basın yayın organlarındaki, "Afganlar Pendik Sahili'nde askeri eğitim yaptı" iddiasının doğru olmadığı vurgulanan bültende, "İddiaya konu görüntülerde, spor yapan kişilerin Pakistan MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen BABUR korveti test ve eğitim faaliyetleri için İstanbul Tersanesi Komutanlığında görevli Pakistan DZKK personeli olduğu tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.