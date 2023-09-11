İlk kadın ATAK pilotu terörün korkulu rüyası

Türkiye'nin taarruz helikopteri kullanan ilk kadın pilot Komiseri Özge Karabulut (32), Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başladı. İki yıllık pilot olan ve son olarak 9 haftalık zorlu eğitimi başarıyla tamamlayan, Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olarak tarihe geçen Karabulut, Güneydoğu'da terörün korkulu rüyası olacak.Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın da izlediği, Havacılık Şube Müdürlüğü'ndeki bakım uçuşunu başarıyla gerçekleştiren Karabulut, "Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olmaktan gurur duyuyorum. Vatan topraklarını korumak için 7 gün 24 saat, daima 'Atak' görev başında" dedi.Karabulut, geçen yılki Marmaris yangınına müdahale çalışmalarında görev almıştı.Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" İfadelerine yer verildi.Öte yandan Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren PKK/ YPG'li terörist tutuklandı.