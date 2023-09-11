Kiraz’a müjde! TOKİ konut ve hastane için yeniden ihaleye çıkıyor

Mülkiyeti Kiraz Belediyesi'ne ait olan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından hayata geçirilmesi planlanan ve içerisinde hastane, TOKİ Konutları, Okul ve alış-veriş merkezilerini de kapsayan "Yeni Kiraz Planları" ile ilgili olarak yeni bir gelişme daha yaşandı.
271 KONUT 12 DÜKKAN
Bakanlığın planları onaylamasının ardından Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ihaleye çıkma kararı aldı. TOKİ, ilçenin Arkacılar Mahallesi'nde 271 adet konut ve 12 adet dükkan ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi için ihaleye çıktı.
İHALE 10 EKİM'DE
İhale 10 Ekim 2023 tarihinde TOKİ başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilecekken sözleşmenin imzalanmasının 10 gün ardından inşaat başlayacak. Yer tesliminin ardından ise konutların 400 günde bitirilmesi planlanıyor. TOKİ ilk olarak geçtiğimiz aylarda ihaleye çıkmış ancak hiçbir şirket teklif vermemişti.
BÜYÜKŞEHİR YARGIYA TAŞIMIŞTI
İzmir'de tartışmalara neden olan Kiraz ilçesi hastane, yurt, okul ve AVM planları ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kiraz Belediyesi karşı karşıya gelmişti. Hastane ve öğrenci yurdunun yanı sıra ticaret ve konut alanlarının da eklendiği plan iki belediye arasında krize neden olmuştu. Bakanlık tarafından ilk olarak askıya çıkarılan imar planları İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yargıya taşınmış, mahkeme planını planlama esaslarına ve şehircilik ilkelerine uymadığı gerekçesiyle iptal etmişti.