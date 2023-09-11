Kiraz’a müjde! TOKİ konut ve hastane için yeniden ihaleye çıkıyor

Mülkiyeti Kiraz Belediyesi'ne ait olan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından hayata geçirilmesi planlanan ve içerisinde hastane, TOKİ Konutları, Okul ve alış-veriş merkezilerini de kapsayan "Yeni Kiraz Planları" ile ilgili olarak yeni bir gelişme daha yaşandı.

271 KONUT 12 DÜKKAN

Bakanlığın planları onaylamasının ardından Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ihaleye çıkma kararı aldı. TOKİ, ilçenin Arkacılar Mahallesi'nde 271 adet konut ve 12 adet dükkan ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi için ihaleye çıktı.