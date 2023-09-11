KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım’ı kabul etti

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği KKTC'de, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Kabul sırasında basın mensuplarına konuşan Yıldırım, 2022'de KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) gözlemci üye olarak dahil olduğunu hatırlatarak, "Bu, KKTC için tarihi bir olaydır." dedi.

Yıldırım, KKTC'nin ilk defa, Türkiye dışındaki devletler tarafından resmen muhatap alındığı, birlikte çalışma yaptığı bir platformun içinde yer aldığını kaydederek, "Yıllardır amansız bir şekilde devam eden, acımasız bir şekilde devam eden ambargo ve izolasyonların kaldırılması yönünde önemli bir adım olarak görüyoruz. Kuzey Kıbrıs'ın, Türk Devletleri Teşkilatı (gözlemci) üyesi olması birdenbire olan bir iş değil, bunun bir evveliyatı var. Burada şahsınızın çok büyük bir gayreti olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

KKTC'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk Devletleri Teşkilatının, Orta Asya ve Kafkaslardan, Anadolu topraklarından sonra Akdeniz'e, Doğu Akdeniz'e açılan bir kapısı olduk Kuzey Kıbrıs'la beraber, bu çok kıymetli bir şey, diğer devletlerin de bunun farkında olduğunu biliyorum."

"BİZLER İÇİN MİLAT DEĞERİNDE"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ülkesinin TDT'ye gözlemci üye olmasını, "Bizler için milat değerinde." şeklinde değerlendirerek, Türk devletleriyle KKTC arasında kültürel, ekonomik, sosyal açıdan tüm faaliyetlerin gerçekleşmekte olduğunu kaydetti.

Tatar, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz'un Azerbaycan'da TDT İçişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığını ifade ederek, bu çalışmaların KKTC için netice verdiğinin altını çizdi.

KKTC olarak, Türkiye'nin desteklerine minnettar olduklarını belirten Tatar, uluslararası toplumla resmi müzakerelere KKTC'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyidiyle geçileceğinin belirtildiğini kaydetti.

TATAR, KKTC'NİN "DEVLET STATÜSÜNE" DİKKATİ ÇEKTİ

"Federal" bir devlet yapısında çözümün KKTC ve Türkiye arasındaki bağları kopartacağının altını çizen Tatar, böyle bir kadere boyun eğmeyeceklerini vurgulayarak, "Çünkü bizim yerimiz artık bambaşka bir yerde, ayrı bir devlet statüsünde." ifadelerini kullandı.

Tatar, KKTC'nin TDT ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) içerisinde aldığı yeni statüyle egemen bir devlet olarak kabulü için mücadelenin doğru bir mücadele olduğunu ifade etti. Tatar, buradaki varlıklarının sürdürülmesinin ülkesinin bekası ve egemenliği için fevkalade önemli olduğunu belirtti.

KKTC'nin ekonomik gelişme kaydetmesinin önemine işaret eden Tatar, KKTC'ye uygulanan ambargoların kaldırılması gerektiğini, bu durumun halka yapılan bir zulüm olduğunu vurguladı.

Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da geçen yıl BM 77'nci Genel Kurulunda bu zulmün kalkması ve KKTC'nin tanınmasının gerektiğini söylediğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk dünyasının önemli bir parçası ve Doğu Akdeniz'e açılan penceresi olarak, esasında bu önemli coğrafyada bütün Türk dünyasının bir temsilcisi. Bir Türk devleti olarak tarihte yerini alması gerçekten geçmiş mücadeleye baktığımızda verilen bu kutsal yürüyüşte geleceğimiz bakımından fevkalade önemli. İnşallah, bu konuda hiçbir zaman geri adım atılmayacaktır. Gelinen yol zahmetli bir yol, büyük mücadeleler verildi."

Tatar, bunun milli bir siyaset ve aynı zamanda Türklük davası olduğunu vurguladı.