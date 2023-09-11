MSB duyurdu! Hudut Kartalları 12 şüpheliyi yakaladı

Hudut Kartalları sınırlarımızda güvenliği sağlamaya devam ediyor. MSB son olarak, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 5'nin PKK/KCK/PYD-YPG, 4'nün FETÖ, 1'nin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.