Haberler Gündem Haberleri MSB duyurdu! Hudut Kartalları 12 şüpheliyi yakaladı
Giriş Tarihi: 11.9.2023 11:32 Son Güncelleme: 11.9.2023 11:33

MSB duyurdu! Hudut Kartalları 12 şüpheliyi yakaladı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahıslardan 5’nin PKK/KCK/PYD-YPG, 4’nün FETÖ, 1’nin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

DHA
MSB duyurdu! Hudut Kartalları 12 şüpheliyi yakaladı

Hudut Kartalları sınırlarımızda güvenliği sağlamaya devam ediyor. MSB son olarak, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 5'nin PKK/KCK/PYD-YPG, 4'nün FETÖ, 1'nin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
MSB duyurdu! Hudut Kartalları 12 şüpheliyi yakaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA