MSB duyurdu! Hudut Kartalları 12 şüpheliyi yakaladı

Hudut Kartalları sınırlarımızda güvenliği sağlamaya devam ediyor. MSB son olarak, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 5'nin PKK/KCK/PYD-YPG, 4'nün FETÖ, 1'nin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 11, 2023
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı.
Yapılan incelemede şahıslardan 5'inin PKK/KCK/PYD-YPG, 4'ünün FETÖ, 1'inin DEAŞ… pic.twitter.com/hNipnvsLAX