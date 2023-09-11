Sezgin Tanrıkulu’na HDP yandaşlarından tam destek

8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı yaptığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesinde terör örgütü PKK'nın ini olan Kandil'den ve HDP'den açık destek gelmiş, bu desteğe rağmen Kılıçdaroğlu hezimete uğramıştı. Ancak HDP ile kurdukları ittifak sonucu HDP çizgisine yakınlığıyla bilinen CHP'nin İstanbul Milletvekili olan Sezgin Tanrıkulu, seçimde CHP'den Diyarbakır Milletvekili olarak seçilebilmişti.

Seçimlerde HDP'nin desteğini alan Tanrıkulu, seçim öncesinde terör örgütü PKK'nın 1978 yılında kurulduğu Lice'nin Fis köyünü ziyaret edip bir de video çekmişti. Seçim öncesinde yaptığı bu ziyaret tepkilere de neden olmuştu.