Sezgin Tanrıkulu’na HDP yandaşlarından tam destek

8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı yaptığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesinde terör örgütü PKK'nın ini olan Kandil'den ve HDP'den açık destek gelmiş, bu desteğe rağmen Kılıçdaroğlu hezimete uğramıştı. Ancak HDP ile kurdukları ittifak sonucu HDP çizgisine yakınlığıyla bilinen CHP'nin İstanbul Milletvekili olan Sezgin Tanrıkulu, seçimde CHP'den Diyarbakır Milletvekili olarak seçilebilmişti.
Seçimlerde HDP'nin desteğini alan Tanrıkulu, seçim öncesinde terör örgütü PKK'nın 1978 yılında kurulduğu Lice'nin Fis köyünü ziyaret edip bir de video çekmişti. Seçim öncesinde yaptığı bu ziyaret tepkilere de neden olmuştu.
TSK'YI SUÇLADI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Tanrıkulu bu sefer, önceki gün katıldığı bir programda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik (TSK) skandal ifadeler kullandı. Tanrıkulu, TSK'nın 15 köylüyü helikopterden attığını, köyleri yakarak bombaladığını ileri sürdü. Tanrıkulu'nun bu açıklaması sonrasında ise kendisine yönelik sosyal medyada büyük bir tepki oluştu.
Tanrıkulu tepkiler sonrası sosyal medya hesabından kendisini eleştirenleri hedef alarak "Dünkü açıklamalarımdan sonra bazı dijital platformlarda hakkımda ağır eleştirinin ötesine varan açıklamalar yapan / yazan herkesle tek tek hukuk önünde hesaplaşacağım. Günü geldiğinde aman 'Özür dilerim, ben yanlış yaptım, affedin' vb sözlerle lütfen karşıma gelmeyin" ifadelerini kullandı.
AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ise Tanrıkulu'nun TSK açıklamasına tepki gösterenlerden biriydi. Çelebi, sosyal medya hesabından "5 dönemdir CHP vekili, PKK'ya terör örgütü diyemeyen, iftiracı Sezgin Tanrıkulu'nun; 'PKK/PYD ne namus bıraktı ne çocuk! 8 tane evladım gitti' diyen Afrinli Kürt amcamız için konuştuğunu hiç duydunuz mu? Mazlum milletlerin umudu TSK onurumuzdur!" şeklinde tepkisini ortaya koydu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise Tanrıkulu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından soruşturma başlattı.
DİYARBAKIR BAROSU'NDAN DESTEK
HDP çizgisine yakın olan Sezgin Tanrıkulu'na destek ise Diyarbakır Barosu'ndan geldi. Diyarbakır Barosu sosyal medyadan yaptığı açıklamasında "Önceki dönem Baro Başkanlarımızdan ve Diyarbakır Milletvekili Av. Sezgin Tanrıkulu'na yönelik bir TV programında sarf ettiği sözler nedeniyle eleştiri sınırını aşan ve hedef gösterici saldırıları kınıyoruz. Bu ve benzeri linç kampanyalarının neden olduğu sonuçları en acı şekilde yaşamış bir kurum olarak yetkilileri gerekli tedbirleri almaya ve herkesi sorumlu davranmaya davet ediyoruz" şeklinde yazdı.
HDP'ye yakınlığı ile bilinen İnsan Hakları Derneği de (İHD) Tanrıkulu'nun TSK'ya yönelik açıklamalarına destek çıktı. İHD, sosyal medya hesabında "Sezgin Tanrıkulu Yalnız Değildir!" diyerek bir açıklama yayınladı. Açıklamanın bir bölümünde "Sezgin Tanrıkulu'nun başta ifade özgürlüğü olmak üzere tüm haklarına saygılı davranmanın bir zorunluluk olduğunu kamuoyuna bildirir, bu saldırıların önlenmesi için gereken tedbirleri alması gerektiğini tüm kamu kurumlarına hatırlatırız" denildi.
KİMYASAL SİLAH İFTİRASINA FEZLEKE HAZIRLANMIŞTI
Bilindiği üzere Tanrıkulu, geçtiğimiz yıl temmuz ayında da terörle mücadele eden TSK'nın kimyasal silah kullandığı yönünde iftira atmış ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanrıkulu hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla fezleke hazırlamıştı.