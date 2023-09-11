Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
Giriş Tarihi: 11.9.2023 17:51 Son Güncelleme: 11.9.2023 18:11

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alınırken Karabağ'da kalıcı barış ve istikrarın gerekliliğine dikkat çekildi.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Başkan Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Görüşmede, Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü | Video

Görüşmede ayrıca, iki lider bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağını vurguladı ve bu yönde diplomatik çabalara devam edeceklerini ifade etti.

DÜN DE ALİYEV İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Başkan Erdoğan geçtiğimiz gün Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşmüştü. Görüşmenin ardından Paşinyan ile de görüşme gerçekleştireceğini belirten Başkan Erdoğan, "Yarın büyük ihtimalle Sayın Paşinyan'la görüşmem olacak. Bölgeyi (Karabağ) sükunete davet etmekten başka çaremiz yok. "Karabağ'da şu anda atılan bu adımlar doğru değil. Kabullenmek mümkün de değil. Biz de buna olumlu bakmıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
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