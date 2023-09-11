Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Başkan Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.
Görüşmede, Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü | Video
Görüşmede ayrıca, iki lider bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağını vurguladı ve bu yönde diplomatik çabalara devam edeceklerini ifade etti.
DÜN DE ALİYEV İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Başkan Erdoğan geçtiğimiz gün Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşmüştü. Görüşmenin ardından Paşinyan ile de görüşme gerçekleştireceğini belirten Başkan Erdoğan, "Yarın büyük ihtimalle Sayın Paşinyan'la görüşmem olacak. Bölgeyi (Karabağ) sükunete davet etmekten başka çaremiz yok. "Karabağ'da şu anda atılan bu adımlar doğru değil. Kabullenmek mümkün de değil. Biz de buna olumlu bakmıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.