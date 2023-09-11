SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

DÜN DE ALİYEV İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Başkan Erdoğan geçtiğimiz gün Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşmüştü. Görüşmenin ardından Paşinyan ile de görüşme gerçekleştireceğini belirten Başkan Erdoğan, "Yarın büyük ihtimalle Sayın Paşinyan'la görüşmem olacak. Bölgeyi (Karabağ) sükunete davet etmekten başka çaremiz yok. "Karabağ'da şu anda atılan bu adımlar doğru değil. Kabullenmek mümkün de değil. Biz de buna olumlu bakmıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.