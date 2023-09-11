Firari Zekeriya Öz’e bir kötü haber daha

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede FETÖ'nün yargı yapılanması içinde yer alan ve örgütün amacı doğrultusunda planlı, sistematik bir şekilde yürütülen kamoyunda 17-25 Aralık kumpas soruşturmaları olarak bilinen ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmayı amaçlayan bürokratik yargı darbesi girişimi sürecinde söz konusu kumpas soruşturmalarını koordine eden dönemin eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Zekeriya Öz hakkında 'Basın yolu ile itfira' ve 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarından iddianame hazırlandı.

Firari şüpheli Öz'ün, basın ve yayın organlarında hakkında çıkan bir takım iddialarla ilgili olarak 8 Ocak 2014'te Çağlayan Adliyesi'nde bulunan makam odasında bir basın açıklaması yaptığı anlatılan iddianamede, o tarihte başbakan olarak görev yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iftira niteliğinde sözler söylediği iddianamede yeraldı.

HSK 2. Dairesince 2 Mayıs 2023'te firari şüpheli Öz, hakkında kovuşturma izni verildiği iddianamede kaydedildi. İddianamede, kamoyunda 17-25 Aralık kumpas soruşturmaları olarak bilinen, soruşturmaları koordine eden Öz'ün iftira niteliğindeki sözlerinin yeraldığı basın açıklamasına yer verildi.

Öz'ün asılsız ve hukuka aykırı iddialarda bulunarak o tarihte başbakan olarak görev yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı iftira suçunu işlediği değerlendirilen iddianamede gerçeğe aykırı birtakım iddialar yoluyla Erdoğan'ın onur, şeref ve saygınlığına saldırarak hakaret suçunu işlediği anlaşıldı. Öz, hakkında son soruşturmanın açılması talebiyle hazırlanan iddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme son soruşturmanın açılmasına karar verilmesi halinde şüpheli Öz, suçları işlediği tarihte birinci sınıf savcı olduğu için yargılaması Yargıtayda yapılacak.