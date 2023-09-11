SON DAKİKA | Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan tutuklandı

KAPLAN SORGUDA KONUŞTU

Ayhan Bora Kaplan'ın işkence ve diğer eylemler hakkında bilgi vermekten kaçındığı ancak kendisine yardımcı olan kişiler hakkında bilgi verdiği öğrenildi. Kaplan'ı havalimanında VİP'den geçirecek olan iki havalimanı çalışanı hakkında idari ve adli yönden soruşturmada yapıldığı öğrenilirken, suç örgütüne yönelik soruşturmanın genişletileceği öğrenildi.