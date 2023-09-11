Yeni Anayasa masaya yatırılacak

Yeni Anayasa çalışmaları, 12 Eylül'ün yıldönümünde alanında uzman isimlerle konuşulacak. Başkan Erdoğan'ın da katılacağı sempozyumda yeni Anayasa ile ilgili önemli mesajlar verilecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu iş birliğinde 1982 Yerine 2023 Anayasası Sempozyumu" başlıklı sempozyum, 12 Eylül darbesinin yıldönümünde Ankara'da gerçekleştirilecek. Ulucanlar Cezaevi'nde düzenlenecek sempozyumda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kutulu Başkanvekili Mehmet Uçum ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da açılış konuşmaları gerçekleştirecek.Yeni anayasanın iki ayrı oturumda ele alınacağı sempozyumda, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Ayşe Nur Bahçekapılı, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Yavuz Atar'ın yanı sıra alanında uzman isimler konuşmacı olarak yer alacak.