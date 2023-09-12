AK Parti Mansur Yavaş’ın yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştı! Ankara Halk Ekmek’teki rüşvet skandalında yeni gelişme

DİĞER ŞİRKETLER İÇİN DE RÜŞVET ALIMI İLE İLGİLİ SORUŞTURMA YAPILDI MI?



ABB Denetim Komisyonu Başkanı Nihat Yalçın ve ABB AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse tarafından ABB Meclisi'ne verilen soru önergesinde, "Halk Ekmek Fabrikası'nda rüşvet alımı ile ilgili şu ana kadar bir soruşturma yapıldı mı? Yapıldıysa durum nedir? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin diğer şirketleri için de rüşvet ile işçi alımı ile ilgili soruşturma yapıldı mı? Bu konu ile ilgili açılmış soruşturma var mı? Tarafımıza bilgi verilmesini arz ederiz" ifadeleri kullanıldı.