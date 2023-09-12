Bitmeyen çile

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSKİ, Beykoz Mithat Efendi Caddesi ile Fevzi Paşa Caddesi'nde altyapı çalışması başlattı. 1.5 ay önce başlatılan çalışma şimdiye kadar tamamlanamadı. Aradan geçen süre zarfında cadde kazılırken bazı bölümleri de araç geçişine kapatıldı. Uzun süren çalışmaların ardından kazılan yerler toprakla kapatılarak cadde araç trafiğine açıldı. Ancak bu defa da toprak sebebiyle oluşan tozlar cadde üzerinde işyeri bulunan esnafı mağdur etti.Çalışmalar sırasında elektrik ve internet kabloları kopartılan, suları kesilen esnaf, bu defa da tozdan dolayı sıkıntı yaşamaya başladı. Çalışmaların ne zaman biteceği bilinmezken toz oluşumunun engellenmesi için yapılan sulama çalışmaları da caddeyi çamur içinde bıraktı. Yapılan çalışmaların bir an önce bitmesini isteyen vatandaşlar ve bölge esnafı dayanacak güçlerinin kalmadığını söyledi.Esnaf Uğur Bayraktar, "İSKİ kanalizasyon çalışması yapıyor. 1.5 aydır bu rezilliği yaşıyoruz. Daha önce haber verilseydi tedbir alırdık. Her taraf toz içinde. Elektrik ve internet hatlarını koparttılar. Günlük ürünlerimiz çöp oldu. Bilgisayarlarımız çöktü, içindeki programlar ve yazılımlar gitti. Sularımız kesildi, 3 gün su gelmedi. Esnaf olarak o kadar büyük mağduriyetin içindeyiz ki bizi pandemiden beter duruma soktular. Ne zaman bitecek bilmiyoruz. Kimse bilgi vermiyor. Beykoz halkına reva görülen bu mudur?" dedi.