CHP’de skandallar bitmiyor: Karısını RTÜK üyesi yapmaya çalışan vekil!

Önceki dönem RTÜK Üyesi ve CHP Ankara Milletvekili Onur Konuralp, Meclis'te danışman olarak çalışan eşini kendisinden boşalan koltuğa getirmek için kulis çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda Konuralp, birçok CHP'li vekilin ofisine giderek kendilerine yardımcı olması için çalışmalar yürütüyor. Edinilen bilgiye göre; Karısının RTÜK üyesi olması için çalışan Konuralp, karısının göreve gelmemesi durumunda, makam aracını sevgilisine ilaç göndermek için kullanmasıyla ismi gündeme gelen CHP İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal'ın sevgilisi KRT Ankara Temsilcisi Selen Yalaz'ın olmasını istediği CHP kulislerine bomba gibi düştü.

Söz konusu durumu öğrenen CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Konuralp'e öfkelenerek çevresindekilere bu durumun kabul edilemez olduğunu anlattığı öğrenildi.

Konuralp'in parti içerisinde yakın siyasi ilişkileri olduğu Topsakal'ın Kılıçdaroğlu'nun makam aracını sevgilisinin özel işlerinde kullandığı haberine çok öfkelendiği bunu Eren Erdem'in basına yansıttığını düşünüp yakın çevresine Erdem'in tasfiye edilmesi gerektiğini söylediği öğrenildi.