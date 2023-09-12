CHP’li başkan ‘ben yaptım oldu’ mantığıyla iş yapmaya devam ediyor

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, ne bir kurum ne bir esnaf görüşü almadan, tek yöne çevirdiği İstiklal Caddesi imarının mecliste onaylanmadan yapıldığı ortaya çıktı. 2022 yılının Eylül ayında yapımına başlanan ve 2023 yılının Şubat ayında tamamlanan İstiklal Caddesi'nin İmar plan değişikliğinin 8 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilen Mersin Büyükşehir Belediyesi meclisinin 362 sayılı kararı ile onaylandığı ve 22 Ağustos 2023 ile 22 Eylül 2023 tarihleri arasında askıya çıkarıldığı öğrenildi. Çarşı Esnafları Derneği Başkanı Bekir Algüllü, CHP'li Başkan Vahap Seçer'in, herhangi bir kanuna uymadığını ve suç işlediğini belirterek kendisine dava açacağını söyledi.