Göçmen kaçakçılarına suçüstü… Kaçak göçmenleri böyle buldular…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; Avcılar İlçesi'nde "Göçmen Kaçakçılığı" operasyonu düzenledi. Düzensiz kaçak göçmenlerin yasa dışı yollardan ve sınırlar üzerinden Avrupa Ülkeleri'ne gitmelerini sağlayan A.A.A. ve G.A., araçlarıyla Esenyurt İlçesi'nde suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

18 düzensiz kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. İki suç ortağının, 18 düzensiz kaçak göçmeni Edirne Lalapaşa'ya götürmek üzere yola çıktıkları ve düzensiz kaçak göçmenlerden "Avrupa'ya Gidiş ve Yeni Bir Hayat" vaadiyle paralar aldıkları tespit edildi. 18 düzensiz kaçak göçmen sınır dışı işlemleri için İstanbul İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. "Göçmen Kaçakçılığı" yapan iki suç ortağı ise İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.