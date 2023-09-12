’İmamoğlu ile ortak hayalim var’ demişti: Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü! O tarihe işaret etti...

'İMAMOĞLU İLE ORTAK HAYALİMİZ VAR' DEMİŞTİ!

İmamoğlu ile birlikte hareket ettiğine yönelik yorumlarla ilgili, "İmamoğlu ile benzer kaygı ve umutlarımız var. Ortak bir hayalimiz var. CHP'de göreve gelirsem İmamoğlu ile uyumlu şekilde çalışacağımı biliyorum. Günü geldiğinde iki kişiden birinin oyunu alacağım" çıkışı yapan Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü, partinin Kurultay sürecine dair 15 Eylül Cuma günü parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.