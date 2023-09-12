Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü
Giriş Tarihi: 12.9.2023 19:19 Son Güncelleme: 12.9.2023 19:28

Son dakika: Başkan Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika: Başkan Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'daki sel felaketi nedeniyle Menfi'ye üzüntülerini bildirerek geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin afetle mücadelede dost ve kardeş Libya halkının her zaman yanında olduğunu ve yardımların süreceğini ifade etti." denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Başkan Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA