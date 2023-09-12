Arsa satışında Soyer’e rakip çıktı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in belediye mülklerini bir bir satması CHP'li ilçe belediye başkanlarına da kötü örnek oldu. Çeşme, Güzelbahçe, Selçuk, Menderes, Ödemiş, Seferihisar derken CHP'li Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz de son dönemlerde art arda yaptığı satışlarla en çok satış yapan belediye başkanları sıralamasında ön sıraları zorlamaya başladı.