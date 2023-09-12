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Giriş Tarihi: 12.9.2023 11:28

Arsa satışında Soyer’e rakip çıktı

İzmir Seferihisar Belediye Başkanlığı yaptığı 2 dönem boyunca mülkiyeti belediyeye ait taşınmazları piyasa değerinin çok altında rakamlara elden çıkaran Tunç Soyer İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra da satış alışkanlığına devam etti. Geride kalan 4 yıllık süreçte mülkiyeti belediyeye ait 1000’in üzerinde taşınmazı satarak elden çıkaran Soyer’in satış alışkanlığı CHP’li Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz’e de sıçradı. Geride kalan 4 yıllık süreçte mülkiyeti belediyeye ait yüzlerce taşınmazı elden çıkaran Kırgöz son olarak 17 arsayı satışa çıkardığını duyurdu. Satış ihalesi 5 Ekim’de belediye düğün salonunda encümen eşliğinde gerçekleştirilecek.

ERTAN GÜRCANER
Arsa satışında Soyer’e rakip çıktı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in belediye mülklerini bir bir satması CHP'li ilçe belediye başkanlarına da kötü örnek oldu. Çeşme, Güzelbahçe, Selçuk, Menderes, Ödemiş, Seferihisar derken CHP'li Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz de son dönemlerde art arda yaptığı satışlarla en çok satış yapan belediye başkanları sıralamasında ön sıraları zorlamaya başladı.

4 YILDA 100'ÜN ÜSTÜNDE ARSA SATTI

Geride kalan 4 yıllık belediye başkanlığı döneminde yüzün üstünde arsayı bir bir elden çıkaran CHP'li Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz son olarak Katıralanı Mahallesi'nde yer alan 17 adet taşınmazı satma kararı aldı.

İHALE 5 EKİM'DE

Açık artırma usulü gerçekleşecek olan satışların 5 Ekim'de belediye düğün salonunda yapılacağı duyuruldu. Arsaların hepsinin satılması halinde belediyenin kasasına 18 milyon 435 bin TL kaynak aktarılması öngörülüyor.

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Arsa satışında Soyer’e rakip çıktı
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