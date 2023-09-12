Tarihe yazılan kara leke; 12 Eylül! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan yeni anayasa vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:

"Bugün 12 Eylül… Türk Demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 43. yıl dönümü. Demokrasinin rafa kaldırıldığı, özgürlüklere gölge düşüren, millet iradesini ayaklar altına alan o gün, hüzünle hafızalarımızdaki yerini koruyor. Cumhuriyet tarihimizde sistematik bir şekilde gerçekleştirilen darbe girişimleriyle milletimizin iradesi gasp edilmiş, geleceğini tayin etme hakkı zorla elinden alınmıştır. 27 Mayıs darbesi, 12 Mart muhtırası, 12 Eylül darbesi, 28 Şubat postmodern darbesi ile Türk demokrasisine ağır bir darbe vuran karanlık odaklar, milletimizi geri kalmışlığa mahkum etmeye çalışmıştır. 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimiyle milli iradeye kelepçe vurma emelleri ise, Aziz Milletimizin onurlu ve cesur direnişi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü ve kararlı duruşuyla bertaraf edilmiştir.

Cumhuriyet tarihimizde belirli silsileyle yapılan bu girişimler, 15 Temmuz'da bozulmuş, iradesine sahip çıkan milletimiz yarınlarını ve otoritesini esaret altına almak isteyenlere asla boyun eğmeyeceğini göstermiştir. Yaşanan tüm bu acı tecrübelerden sonra, sivil iradeyi hukuki ve kanuni yönden güçlendirecek, insanı merkeze alan bir anayasanın ne denli gerekli olduğu artık aşikardır. Yasakçı, darbeci zihniyetin son kırıntılarının yer aldığı vesayetçi anayasayı; insanı merkez alan, milli irade ruhuyla hazırlanmış sivil, demokratik, özgürlükçü bir anayasa ile değiştirmek Türkiye Yüzyılı'na giden yolda milletimizin kazanacağı en önemli değerlerden biri olacaktır. Bu vesileyle; Rabbim, ülkemize, milletimize bir darbe daha yaşatmasın. Demokrasi uğruna şehit düşen tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum."