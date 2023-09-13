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Giriş Tarihi: 13.9.2023 18:07

Avrupa Şampiyonu Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı'ndan Murat Kurum'a ziyaret

AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, İtalya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Futsal Milli Takımı'nı ağırladı.

Avrupa Şampiyonu Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı’ndan Murat Kurum’a ziyaret

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı'nı ağırladı.

İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nın final maçında Portekiz'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan milli sporcular, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın başkanlığında Murat Kurum'u İstanbul'da ziyaret etti.

Birol Aydın bakanlığı döneminde kendilerine verdiği desteklerden dolayı Kurum'a teşekkür ederken, Kurum da "Sizleri çok seviyoruz, inşallah daha nice başarılara imza atacaksınız." ifadelerini kullandı. Kurum ve şampiyonlar daha sonra birlikte pasta kesip şampiyonluğu kutladılar.

Sosyal medya hesabından milli sporcuların ziyaretine ilişkin anları paylaşan Kurum "Sabah enerjimizi alalım" notunu düştü.

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Avrupa Şampiyonu Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı'ndan Murat Kurum'a ziyaret
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