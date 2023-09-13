Avrupa Şampiyonu Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı’ndan Murat Kurum’a ziyaret

Birol Aydın bakanlığı döneminde kendilerine verdiği desteklerden dolayı Kurum'a teşekkür ederken, Kurum da "Sizleri çok seviyoruz, inşallah daha nice başarılara imza atacaksınız." ifadelerini kullandı. Kurum ve şampiyonlar daha sonra birlikte pasta kesip şampiyonluğu kutladılar.

Sosyal medya hesabından milli sporcuların ziyaretine ilişkin anları paylaşan Kurum "Sabah enerjimizi alalım" notunu düştü.