Ayhan Bora Kaplan operasyonunda 2 gözaltı daha

İKİ GÖZALTI DAHA



Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik gerçekleştirdiği Ankara merkezli 5 ilde yürütülen operasyonda 2 avukat, 3 emekli uzman çavuşun da aralarında bulunduğu 29 şüpheli Organize Şubedeki sorgularının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilmiş, Kaplan'ın da aralarında olduğu 14 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından iki şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturmanın kapsamlı olarak devam ettiği öğrenildi.