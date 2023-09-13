Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla ilgili flaş açıklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları ile bu suçlara bağlantılı benzeri suçlar işleyen 'Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik işkence yapılan E.D.'nin ifadeleri doğrultusunda çalışma başlattı. Geçtiğimiz hafta Ankara Esenboğa Havalimanında Ayhan Bora Kaplan'ın gözaltına alınmasının ardından alınan ifadeler doğrultusunda 5 ilde 29 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara merkezli 5 ilde yürütülen operasyonda 2 avukat, 3 emekli uzman çavuşun da aralarında bulunduğu 29 şüpheli Organize Şubedeki sorgularının ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden, Ayhan Bora Kaplan'ın da aralarında olduğu 14 kişi 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Kasten yaralama' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı. 15 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 13 firari şüpheli hakkında yakalama emri çıkarıldı.

PAYLAŞIM YAPANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Soruşturmayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, gizlilik kararı bulunan soruşturma dosyasıyla ilgili sosyal medya hesaplarından soruşturmanın gizliliğini ihlal eden paylaşımlar yapıldığı ve soruşturma kapsamı ile örtüşmeyen bilgilerle kamuoyunun yanıltıldığı belirtildi. Söz konusu tespitler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımları yapan ve yaptıran kamu görevlileri ve kişiler hakkında soruşturma başlattı.