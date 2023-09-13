Bakan Göktaş, Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödülü kazanan Rabia Birsen Göğercin ile bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon liralık soruya doğru cevabı veren ve babasına yardım ederken yaşadığı kaza sonucu elinin ampute edilmesi hikayesini anlatmasıyla izleyen herkesi etkileyen Rabia Birsen Göğercin ve ailesi ile Bakanlıkta bir araya geldi. Hayat enerjisiyle herkese umut olan Rabia Birsen Göğercin ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Göktaş, "Öncelikle aldığın ödül için ve bu güzel yüreğin için tebrik ederim. Sadece bizlere değil gençlerimize, çocuklarımıza hepimize örnek oldun. Ben bu başarından dolayı sana ve bu güzel evladı yetiştiren annen ve babana çok teşekkür ediyorum. Yarışmada güzel bir sonuç elde ettin ama aynı zamanda yaklaşımınla ve verdiğin mesajlarla hepimizin yüreğine dokundun." ifadelerini kullandı.