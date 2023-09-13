Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Yerlikaya duyurdu! 258 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 13.9.2023 10:28 Son Güncelleme: 13.9.2023 10:34

Son dakika: Bakan Yerlikaya duyurdu! 258 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 90 günde terör örgütlerine yönelik 43 bin 90 operasyon düzenlendiğini belirterek, 258 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

DHA
Son dakika: Bakan Yerlikaya duyurdu! 258 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Terör, Uyuşturucuyla Mücadele, Siber Suçlar, Organize Suçlar ve Kaçakçılık, Asayiş, AFAD ile Göçmen Kaçakçılığı" gündem maddelerini içeren ve son 90 günlük verileri paylaştı.

258 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakan Yerlikaya, "90 günde terör örgütlerine yönelik 43 bin 90 operasyon düzenledik, 258 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

"66 BİN 13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI"

Bakan Yerlikaya, 90 günde 53 bin 929 uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini belirterek; "66 bin 13 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 5 bin 966'sı tutuklandı, 2 bin 388'i hakkında adli kontrol kararı verildi." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Bakan Yerlikaya duyurdu! 258 terörist etkisiz hale getirildi
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