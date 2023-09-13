Son dakika: Bakan Yerlikaya duyurdu! 258 terörist etkisiz hale getirildi

"66 BİN 13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI"

Bakan Yerlikaya, 90 günde 53 bin 929 uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini belirterek; "66 bin 13 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 5 bin 966'sı tutuklandı, 2 bin 388'i hakkında adli kontrol kararı verildi." ifadelerini kullandı.