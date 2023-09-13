Başkan Mustafa Çay, CHP’li başkana sitem etti: Devletin parasını boşa harcamayın!

Meclis kürsüsünde Zeydan Karalar'a hataları yerinde görmesi için çaya davet eden Başkan Çay, "İlçede kaldırım çalışmaları başladı ama yap-boza döndü. Asfaltın üzerine bordür taşı yapılmaz. Bir çukur açılır oraya konulur. Yapılan bordür taşlarını da şu an yerlerinde göremezsiniz. Asfaltlar kaldırım üzerlerine çıkmış durumda. Gerçekten ayıp bir durum. Bu kadar kontrolsüz bir iş yok. Hangi akılla hangi metotla yapılıyor anlamış değilim. Bir mühendislik faciası" dedi.

YERİNDE İNCELEDİ

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın daveti üzerine Başkan Zeydan Karalar ilçeye giderek çalışmaları yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan ve ilçede yapılan doğalgaz çalışmalarının ardından Atatürk, İnönü ve Gençlik Caddesi'nde başlatılan yol ve kaldırım çalışmalarını inceleyen Başkan Karalar, yağmurlar gelmeden bir an önce bitirilmesi talimatını verdi.