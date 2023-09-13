Binali Yıldırım: Memleketin her köşesi eserlerimizle dolu

"YENİ YÜZYIL TÜRKİYE'NİN YÜZYILI OLACAKTIR"

Belediye Başkanı Sadık Doğruer ile ilçede önemli işlere imza attıklarını belirten Yıldırım, "Kınık'a doğal gaz geldi mi? Gençlik merkezi, TOKİ'ler, devlet hastanesi, üniversite yapıldı mı? Halı sahalar, gençlik merkezleri, aquapark, köylerde halı sahalar açıldı. Yolun halini biliyorsunuz. Şimdi kaymak gibi yolunuz var mı? İşimiz hizmet, gücümüz millet. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın varlığı, dirayeti, liderliği sayesinde sadece Kınık değil, İzmir değil, 780 bin kilometrekare vatan toprağının her köşesinde bunun gibi hizmetlerimiz var. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Adam odur ki, bu dünyada bıraka bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. Ne bir eseri ne beş eseri. Gani gani. Memleketin her köşesi eserlerimizle dolu Elhamdülillah. Siz güç verdiniz, 'yürü' dediniz. Biz de yürüdük, bugünlere geldik. Burada da duracak değiliz. Türkiye Yüzyılı'ndayız. 29 Ekim'de büyük bir coşkuyla, milletçe Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağız. Yeni yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. Türk Devletleri Teşkilatı'nın aksakal heyeti başkanı olarak diyorum ki, sadece Türkiye'nin değil, tüm Türk dünyasının yüzyılı bu yüzyıldır. Bütün Kafkaslar'da, Balkanlar'da, Orta Asya'da, 4,5 milyon kilometrekarelik coğrafyada evelallah bayrağımız dalgalanacak, ihtişamlı günlerimiz tekrar geriye gelecek. Bunun ilk sınavını 2024 Mart'ta vereceğiz." şeklinde konuştu.

Yıldırım, daha sonra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla öğretmenevi düzenlenen yemekte bir araya geldikten sonra ilçeden ayrıldı.

Açılış programına İzmir Valisi Süleyman Elban, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, AK Parti İzmir milletvekilleri, Yaşar Kırkpınar, Mahmut Atilla Kaya, Şebnem Bursalı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.