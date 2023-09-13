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Giriş Tarihi: 13.9.2023 11:36

Bursa’da Bylock operasyonu

Bursa’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, Bylock kullandıkları belirlenen biri aktif öğretmen olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’da Bylock operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Bylock kullandığı tespit edilen 7 şüphelinin yakalamasına yönelik operasyonlar düzenlendi. Soruşturmayı yürüten KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 7 şüpheliden 6'sını gözaltına aldı. Ekipler tarafından Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin sorgusunun devam ettiği belirtilirken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan kısa açıklamada, soruşturmaların titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

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Bursa’da Bylock operasyonu
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