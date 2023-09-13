Büyükşehir’in İZBAN’da uyguladığı korsan tarifei vatandaşın radarına takıldı

TCDD'Yİ TEMSİL EDEN ÜYELERİN HABERİ YOK

İzmir Büyükşehir Belediyesinin pilot olarak uygulamaya başladığı yeni tarifeden İZBAN Yönetim kurulunda TCDD'yi temsil eden üyelerden habersiz hayata geçirmesi büyük tepki topladı.

BUNUN ADI YETKİ GASPI

Yaşananlara AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan tepki geldi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesinin yetki gaspı yapmakla suçladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Hava alanı, Alsancak ve Aliağa istasyonlarında pilot olarak uygulamaya geçirdiği yeni tarifenin UKOME ve İZBAN yönetimine sunulmadan hayata geçirildiğini belirten Dağ açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Yetki gaspıyla alınan ve duyurusu yapılmadan, Havaalanı, Alsancak ve Aliağa istasyonlarında pilot olarak uygulamaya konulan bu kararla, Aliağa-Selçuk arasında yapılacak yolculuk için ödenmesi gereken tutar, indi-bindi tutarı olarak hemşehrilerimize yansıtılmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu denli fahiş fiyat belirlemesi, acımasızlık ve fırsatçılıktır. UKOME'de görüşülmeden alınmış olan bu karar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dayatmacı yaklaşımını ortaya koymaktadır. Başına buyruk bir refleksle hareket eden ve hemşehrilerimizi adeta "İzmirim Kart'ı olmadığı için cezalandıran Tunç Soyer'i bu karardan dönmeye davet ediyoruz." İfadelerine yer verdi.