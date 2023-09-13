Büyükşehir’in İZBAN’da uyguladığı korsan tarifei vatandaşın radarına takıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz Temmuz ayında UKOME Genel Kuruluna başvuruda bulunarak otobüs, metro, tramvay, vapur İZBAN gibi toplu ulaşım araçlarına yüzde 75 oranında fahiş zam yapılmasını önerdi. UKOME'de kamu kurum ve kuruluşlarını temsil eden üyelerin itirazı üzerine zam oranı yüzde 48'e düşürüldü.
TAM BİLET 8 LİRA 78 KURUŞTAN 13 LİRAYA YÜKSELTİLDİ
UKOME Genel Kurulunda kabul edilen yeni tarifeye göre otobüs, metro, tramvay ve vapurlara tam biniş ücreti 8 lira 78 kuruştan 13 liraya yükseltildi. Tarife 1 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.
BÜYÜKŞEHİR'DEN KORSAN TARİFE
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Büyükşehir Belediyesi ile TCDD'nin yüzde 50 ortağı olduğu İZBAN'a kredi kartı ile biniş yapan vatandaşları adeta cezalandıran bir uygulamaya imza attığı ortaya çıktı. Havaalanı, Alsancak ve Aliağa İstasyonlarında pilot olarak uygulanan korsan tarifeye göre İZBAN'a kredi kartı ile biniş yapan vatandaşlardan hangi istasyonda indiğine bakılmaksızın indi bindi ücreti olarak sanki 135.5 kilometrelik hattı bir uçtan bir uca seyahat etmiş gibi, Aliağa-Selçuk arasında yapılacak yolculuk için ödenmesi gereken 55 liralık tutar tahsil edilmeye başlandığı ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin fahiş fiyat uygulamasını kısa adı UKOME olan ulaşım koordinasyon Müdürlüğünün onayı olmadan yürürlüğe koyması skandal olarak nitelendirildi.
TCDD'Yİ TEMSİL EDEN ÜYELERİN HABERİ YOK
İzmir Büyükşehir Belediyesinin pilot olarak uygulamaya başladığı yeni tarifeden İZBAN Yönetim kurulunda TCDD'yi temsil eden üyelerden habersiz hayata geçirmesi büyük tepki topladı.
BUNUN ADI YETKİ GASPI
Yaşananlara AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan tepki geldi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesinin yetki gaspı yapmakla suçladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Hava alanı, Alsancak ve Aliağa istasyonlarında pilot olarak uygulamaya geçirdiği yeni tarifenin UKOME ve İZBAN yönetimine sunulmadan hayata geçirildiğini belirten Dağ açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Yetki gaspıyla alınan ve duyurusu yapılmadan, Havaalanı, Alsancak ve Aliağa istasyonlarında pilot olarak uygulamaya konulan bu kararla, Aliağa-Selçuk arasında yapılacak yolculuk için ödenmesi gereken tutar, indi-bindi tutarı olarak hemşehrilerimize yansıtılmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu denli fahiş fiyat belirlemesi, acımasızlık ve fırsatçılıktır. UKOME'de görüşülmeden alınmış olan bu karar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dayatmacı yaklaşımını ortaya koymaktadır. Başına buyruk bir refleksle hareket eden ve hemşehrilerimizi adeta "İzmirim Kart'ı olmadığı için cezalandıran Tunç Soyer'i bu karardan dönmeye davet ediyoruz." İfadelerine yer verdi.
NORMAL UYGULAMA NASIL
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD'nin yüzde 50 ortaklıkla hayata geçirdiği kent içi toplu ulaşımın can damarını oluşturan İZBAN, Aliağa ile Selçuk arasındaki 135.5 kilometrelik hatta hizmet veriyor. Ücretlendirme 'gittiğin kadar öde' mantığına göre yapılıyor. Bir kişinin İZBAN'a binerek seyahat edebilmesi için İzmirim kartında en az 54 lira 59 kuruşluk bakiye bulunması gerekiyor. İlk binişte karttan sanki 135.5 kilometrelik hattın tamamını seyahat edecekmiş gibi 54 lira 59 kuruşluk bakiye çekiliyor. Kişi daha sonra hangi istasyonda indiyse kartını istasyon çıkışlarındaki cihazlara okutuyor. Gittiği mesafe ne kadarsa o rakam başta çekilen 54 lira 59 kuruşluk bakiyeden düşülüp geri kalan miktar vatandaşın kartına iade ediliyor. Örneğin Aliağa'dan binen bir kişinin kartından ilk etapta 54 lira 59 liralık bakiye çekiliyor. Kişi Halkapınar'da indiğinde Aliağa ile Halkapınar arasındaki 25 lira 80 kuruşluk bakiye 54 lira 59 kuruşluk toplam kesilen rakamdan düşüldükten sonra geri kalan 28 lira 79 kuruş vatandaşın kartına sistem tarafından iade ediliyor. İzmirim kartla biniş böyle iken kredi kartı ile binen kişiler nerede inerse insinler kartlarından 55 liralık tutar çekiliyor. Çekilen miktardan hiçbir şekilde karta iade yapılmıyor.