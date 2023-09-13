CHP Afyon Merkez İlçe Kongresinde kavga çıktı

CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Kongresinde ortalık karıştı. Sabah saatlerinde kongrenin yapıldığı salona gelmeye başladı.

Yeterli çoğunluğun sağlanması üzerine kongrenin tam başlayacağı sırada CHP Grup Başkan Vekili Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, kendisini "Seni Afyonkarahisar'da kazıyacağız. Genel Merkezide kazıyacağız" diyerek iddia ettiği CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin'in oturduğu masaya doğru yürüdü.

KÖKSAL HASTANEYE KALDIRILDI

Salona girer girmez "Nerede o sen beni nasıl tehdit edersin" diyerek CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ile CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin üzerine yürüyen CHP'li Burcu Köksal, tartışmalar sonunda fenalık geçirdik.

Salonda bulunanlar tarafından omuzlara alınan Köksal, yakın bölgede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

"HIRSIZLAR DIŞARI"

Uzun uğraşlar sonunda kongrenin yapılmasına oy birliği ile kabul edildi.

Divan Başkanlığına CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin'in teklif edilmesi üzerine ortalık yeniden karıştı.

Bazı partililer Erbilgin'i "Hırsız dışarı" sloganları ile kürsüyü terk etmelerini istedi. Ancak Erbilgin, divan başkanlığına devam etti.

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın konuşma yaptığı sırada bazı partililer, "Hırsızlar dışarı sloganı atmaya başladı. Baltacı konuşmasını yarıda kesmek zorunda kaldı.