Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, canlı yayında gündemi değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC kanalı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT) canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

KKTC ve Türkiye arasındaki İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'ne ilişkin soru üzerine Yılmaz, söz konusu işbirliğinin KKTC'nin egemen devlet olarak varlığını ve altyapısını güçlendirmeyi öngördüğünü anlattı.

Projelerde halkın önceliklerinin dikkate alındığını vurgulayan Yılmaz, sağlık, eğitim ve enerji alanlarında da önemli işbirliklerine hazırlık yapıldığını dile getirdi.

Yılmaz, İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü çerçevesinde genç ve kadın girişimcilere desteğe önem verildiğine dikkati çekerek, Türkiye'den ve dünyanın farklı yerlerinden iş dünyasıyla KKTC'deki girişimcileri daha yakın çalışır hale getirmenin amaçlandığını vurguladı.

Türkiye ve KKTC işbirliğinde "su projesi" ve Ercan Havalimanı'nın altyapı çalışmalarının tamamlandığını hatırlatan Yılmaz, yakın zamanda tarımsal sulama için de bir projeye başlanacağına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, küresel ısınmadan bölgenin etkilendiğine ve iklim değişikliğine güçlü şekilde hazırlanılması gerektiğine değinerek, tarımsal sulama projesine yönelik, "Bu anlamda çok önemli bir yatırım gerçekleştirdiğimizi ifade edebilirim." diye konuştu.

- "BAŞARI HİKAYELERİNİ ÇOĞALTACAĞIZ"

Türkiye'den KKTC'ye kabloyla elektrik sağlanması projesine ilişkin de Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Türkiye ile enterkonnekte bir sistem kurmayı öngören bu yol, sadece KKTC'yi değil tüm adayı aslında dünyaya, Avrupa'ya da bağlayan bir sistem. Şu anda bir proje fizibilite çalışmaları yapılıyor. Bu tamamlandığı zaman inşallah yapım aşamasına geçeceğiz, çift hatlı bir sistem düşünüyoruz. Kurduğumuz zaman sadece Türkiye'den KKTC'ye elektrik gelmiş olmayacak. KKTC'den de Türkiye'ye ve bütün dünyaya, Avrupa'ya bu anlamda elektrik akımı sağlanmış olacak."

Yılmaz, büyük ölçekli yatırımları birer birer hayata geçirip başarı hikayelerini çoğaltacaklarını vurgulayarak, Türkiye ve KKTC'nin bütün yetkilileri, ilgilileri ve teknik kadrolarıyla bunu başaracaklarını söyledi.

- "KÜLTÜRÜNÜ BÜTÜN DÜNYAYA TAŞIMAK DURUMUNDA KKTC"

Bakü'de 7 Eylül'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Afet ve Acil Durum Yönetiminden Sorumlu Bakanları 2. Toplantısı'nda KKTC'nin gözlemci sıfatıyla yer almasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, şöyle devam etti:

"2 devlet tek millet diyoruz aslında 3 devlet tek millet demek lazım tabii KKTC'yi de kattığımız zaman. KKTC, önümüzdeki dönemde giderek dünyada daha etkili bir hale gelecek, daha fazla kanallar açacak dünyayla. Bunlar çeşitli kanallar olabilir; ekonomik kanallar, akademik kanallar, sportif kanallar, sanat aktiviteleri. Bunlardan bir tanesi de kültürel boyut. Kültürünü bütün dünyaya taşımak durumunda KKTC.

Buna engel olmak aslında insanlığa engel olmak demek esasında baktığınız zaman hakikaten gayriinsani bir izolasyonla karşı karşıya KKTC. Hiçbir şekilde izah edilebilir bir durum değil. Bunlar birer birer inşallah ortadan kalkacak. Yeni teknolojiler var artık sanal dünyada insanlar çok daha farklı ilişkiler geliştiriyorlar. Böyle bir dünyada KKTC'ye uygulanan haksız ambargolar, izolasyonlar haksızlığı iyice ortaya çıkarıyor."

Yılmaz, Türkiye'nin 21. yüzyılın yükselen gücü olacağını vurgulayarak, "Güçlenen Türkiye aynı zamanda güçlenen KKTC ile birlikte gerçekleşecek." dedi.