Fatih Portakal’dan İYİ Parti ve Akşener’e: 2 gün sonra CHP’ye yanaşacaklar

'İstanbul ve Ankara için de aynı karar geçerli mi' şeklindeki soruya Kürşad Zorlu, "Bu metin çok açık. Bahsettiğiniz tüm kişi ve tartışmalardan azade biçimde metni olduğu gibi okuduğumuzda her şey çok net." ifadeleri ile aynı kararın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için de geçerli olduğunun mesajını verdi.

"BİZ HER YERDE AYRI GİRECEĞİZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 3 büyükşehirde kendi adaylarını çıkartacaklarını açıklamıştı. Meral Akşener, "Biz her yerde ayrı gireceğiz. Ankara dahil. İmamoğlu ve Yavaş'ın kaybetmesini göze alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık" açıklamasını yapmıştı.