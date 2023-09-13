FETÖ firarisi Erkan Ünal İstanbul’da yakalandı

FETÖ/PDY terör örgütünün finans merkezi olan Kaynak Holding yöneticilerinin yargılandığı FETÖ davasından aranan firari sanık Erkan Ünal'ın, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde olduğu tespit edildi. Firari sanığın Büyükçekmece'de kayınpederine ait villaya gittiği bilgisi üzerine, ekipler harekete geçti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen operasyonda firari Ünal'ı eve gireceği esnada gözaltına aldı. Firari şüphelinin gözaltına alındığı esnada yapılan üst aramasında üzerinden herhangi bir kimlik çıkmazken, Polise, ağabeyine ait kimlik bilgilerini vermek istedi.