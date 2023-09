HDP önündeki evlat nöbeti devam ediyor

Bulanık ilçesine bağlı Hoşgeldi köyünden gelerek eyleme katılan Ayhan Karakaya 2014 yılında kız kardeşinin İstanbul'da kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi. Kız kardeşi için eylem yaptığını dile getiren Ayhan Karakaya, "Bulanık'ın Hoşgeldi köyünden geliyorum. Kız kardeşim için buradayım. Bir an önce eve gelmesini bekliyoruz. Devletimiz her türlü kolaylığı sağlıyor. 2014 yılında kız kardeşimi kandırıp dağa götürdüler. 8-9 yıldır haber alamıyoruz. Bir an önce dönmesini bekliyoruz. Kız kardeşimi HDP'den istiyoruz" dedi.