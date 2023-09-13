HDP önündeki evlat nöbeti devam ediyor

6 yıldır oğlundan haber alamadığını ifade eden Şahizan Özcan ise, HDP ve PKK'dan oğlunu istediğini söyledi. Dağda bir tek çocuk kalana kadar eylemini sürdüreceğini dile getiren Şahinaz Özcan, "Oğlum Atilla 6 yıldır kayıptır. Herhangi bir haber alamıyoruz. HDP'den, PKK'dan oğlumu istiyorum. Oğlum neredeyse getirsinler. Dağda 1 çocuk kalana kadar eylemimi devam ettireceğim. Oğlum devletin elinde olsaydı onunla görüşme fırsatım olurdu. 6-7 yıldır herhangi bir haber alamıyoruz. Bu ne Müslümanlıktır ne de Kürtlük davasıdır" şeklinde konuştu.