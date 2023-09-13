İBB yönetimi, Çekmeköy’deki projeleri kaderine terk etti

İstanbulBüyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kariyer peşinde koşarken İstanbul'u unuttu. Seçildikten sonra sadece AK Parti döneminde başlanan ve hizmete açılmış projeleri sahiplenen İmamoğlu, yarım kalan projeleri ise tamamlayamadı. 2019'dan bu yana düzenli olarak temel atma törenlerine dahil edilen Yenidoğan- Taşdelen Kavşak Projesi, Çekmeköy Kültür Merkezi ve İtfaiye Merkezi inşaatları atıl bırakıldı. Bunun üzerine devreye giren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Taşdelen-Yenidoğan kavşak projesinin temeli atıldı. İBB ise yapması gereken alana şimdiye kadar tek bir çivi dahi çakmadı.İBB yönetiminin unuttuğu bir proje de Çekmeköy İtfaiye Binası oldu. AK Parti döneminde 2018'de projelendirilen bina, 2 bin 280 metrekare alan üzerine inşa edildi. Çalışmaların 4 yıl boyunca durduğu inşaat alanı kaderine terk edildi. Bu durumu fırsat bilen hurdacılar, inşaatın demirlerini yağmaladı. 2018'de başlayan ancak İmamoğlu yönetimince durdurulan bir diğer proje de Çekmeköy Kültür Merkezi oldu. 11 bin metrekare üzerine kurulu projede, tiyatro salonu, konferans salonu, cep sineması ve sahneler olacaktı. Ancak bu merkez de inşaat halinde beklerken bölgede trafik sorunu ve çevre kirliliği başladı.