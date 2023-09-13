İBB’den ‘2. Fazilet Durağı’ yalanı

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2'nci Fazilet Durağı yalanına imza attı. Pandemi döneminde İBB tarafından azaltılan otobüsler yüzünden Fazilet Durağı'nda oluşan kalabalıkla ilgili vatandaşı 'organize kötülük' ifadeleriyle suçlayan İBB yönetimi, bu kez çalışmayan yürüyen merdivenleri haber yapan aHaber ekibine çirkin 'sabotaj' iftirası attı.İstanbullunun isyanına çözüm olmak yerine kara propaganda yürüten İBB yönetimi mağdur vatandaşları da sabotajcı ilan etti. aHaber'in Altunizade metro durağında yaptığı ve yürüyen merdivenlerin çalışmadığını belgeleyen görüntülerine karşı bir kurgu videosu hazırlayan İBB, "İstanbul metrolarında sabotaj, kumpas yalan haber nasıl yapılıyor" ifadelerini kullanırken, aHaber'in görüntülerinde İBB görevlisinin bile metronun bozuk olduğunu itiraf etmesi tüm gerçeği gözler önüne serdi. aHaber'in videosunda metrodaki İBB görevlileri, vatandaşın yaşadığı mağduriyeti görüntüleyen aHaber Muhabiri Mehmet Karataş'ı bölgeden uzaklaştırmak isterken, Karataş'ın 'Merdivenler çalışıyor mu?' sorusuna "Merdivenler için ekip geldi. Arızayı giderecek. Arızalıydı" yanıtını verdiği görülüyor. Barış SAVAŞ