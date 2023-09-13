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Giriş Tarihi: 13.9.2023 18:26

İBB'den öğrenci yurtlarına zam

İBB yönetimi eğitim ve öğretim sezonun başlamasıyla Üniversite öğrenci yurtlarına zam yaptı. Yüzde 36,84 oranında yapılan zamla aylık ücret 950 TL'den bin 300 TL'ye yükseltildi.

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İBB’den öğrenci yurtlarına zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki aylık 950 lira olan ücretin, yüzde 36,84 artışla bin 300 lira olması kararlaştırıldı.

İBB Meclisi Eylül Ayı Toplantısı'nın üçüncü oturumu, Meclis 2'nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Mecliste, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün 2023 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü.Teklifte, İBB'nin Yuvamız İstanbul kreşinin aylık 940 lira olan ücretinin yüzde 27,65 artışla bin 200 lira olması, yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki aylık 950 lira olan ücretin, yüzde 36,84 artışla bin 300 liraya yükseltilmesi istendi.

Revize teklifte, ayrıca kentteki tuvalet kullanım ücretinin 1 liradan 2 liraya çıkarılması talep edildi. Talep mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Zamlar, bu ay itibarıyla geçerli olacak.

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İBB'den öğrenci yurtlarına zam
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