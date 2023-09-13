İmamoğlu bir kez daha çark etti: “Genel başkanımızın destek vermesi ve ’adayımızdır’ demesi sevindiricidir”





'GENEL BAŞKANIMIZIN DESTEĞİ DEĞERLİDİR'

Ekrem İmamoğlu bugün İETT Edirnekapı Garajı'nda Elektrikli Otobüs tanıtım toplantısına katıldı. İmamoğlu, tanıtım toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylığıyla ilgili açıklamasının sorulması üzerine İmamoğlu, "Bizim yerel seçim çalışmamız hiç bitmedi. Bugün de bir yerel çalışmanın aslında seçim çalışmanın içerisindeyiz. Her açılışımız, her hizmetimiz bir seçim bittiği an itibarıyla başlar. Bir sonraki seçime kadar o yerel seçim çalışması devam ediyor. Hiç hız kesmedik. Seçim gününe kadar da hız kesmeyeceğiz. Elbette ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir evladı olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yolculuğunda yola çıkıyorum. 'Bu yolculukta varım' demekle fikrimi, niyetimi açıklamıştım. Ben tabii bu söylediğim kelimeden daha fazlasını kuramam. Partimizin, tüzüğümüzün gerekleri var. Bu yolculuğuma tabiiki sayın genel başkanımızın bir destek vermesi ve 'Adayımızdır' demesi sevindiricidir. Benim için değerli bir kanaattir, değerli bir tariftir. Bundan sonrası tabii ki partimizin kurullarının alacağı, netleşecek kararların verileceği makamlardır" dedi.



'DİYALOĞUMU HİÇ KESMEDİM'

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'un programlarından haberdar edilmediğiniz, davet edilmediğiniz söylenmişti" şeklindeki soru üzerine İmamoğlu, "Yani bu sorunun muhatabı değilim. Daha önce bir gazeteye vermiş olduğum beyan dışında ilave bir beyanım bugün olmayacak" cevabını verdi. İmamoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştünüz mü?" sorusuna ise "Telefonda yani görüşüyorum, her zaman görüşüyorum. Hangi konuda kafamda bir soru işareti var ise ya da öğrenmesini istediğim bir husus var ise sayın genel başkanımızla, 28 Mayıs itibariyle 29 Mayıs'tan beri bugüne kadar her konuda ama yüz yüze ama telefonla bazen yazışarak diyaloğumu hiç kesmedim" diye konuştu.