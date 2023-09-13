İstanbul merkezli FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmada örgüte bir darbe daha vuruldu.

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan sabit hatlardan ardışık arama yapan Hava, Kara, Deniz ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan şahıslar, 3 kapatılan askeri okul öğrencisi ve mahrem imam olduğuna dair hakkında beyan bulunan ihraç edilen bir öğretmen tespit edildi.

OPERASYONDA 8 FETÖCÜ YAKALANDI

Tespit edilen 11 şüpheliye yönelik bu sabah 06:00'da İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.