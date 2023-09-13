Kayıp Libya gibi olacaktı! Adana ucuz atlattı: Felaket kaçınılmazdı

"ERKEN UYARI SİSTEMİ ÇOK ÖNEMLİ"

Afetlerde erken uyarı sistemlerinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Zaimoğlu, daha sonra şunları söyledi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü de çok erken bir biçimde aslında kasırgayla ilgili uyarı sistemini çalıştırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de büyük ihtimalle bu yön değiştirmeyi bir miktar öngörüyordu. Dolayısıyla kasırgada son anda bir değişiklik olacağını gördükleri zaman vatandaşlarımıza daha sistematik bir biçimde uyarılarda bulunurdu. Kasırga yön değiştirmesi ile birlikte dünyada kullanılan önleyici sistemlerden biri olan erken uyarı sistemi, erken uyarı olarak kaldı."