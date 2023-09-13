Libya’da 5 bin 300 ölü 10 bin kayıp

Libya'nın doğusunu vuran Daniel Kasırgası sonrasında yaşanan sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Geçen hafta Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'da onlarca kişinin ölümüne neden olan kasırga, rotası üzerindeki Libya'da büyük yıkıma yol açtı. Önceki gece kasırgayla birlikte aşırı yağışın etkili olduğu bölgelerde yaşanan sel felaketinde bilanço ağırlaştı. Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde yıkım yaşandı. İşte felakete dair son gelişmeler:Selin vurduğu şehirlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 300'e ulaştı. 10 binden fazla kişinin hâlâ kayıp olduğu tahmin ediliyor.Sel nedeniyle ölümler en çok Akdeniz kıyısındaki Derne kentinde yaşandı. Yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı Derne'de iki baraj yıkıldı. Baraj ile sel bölgeyi sular altında bıraktı. Kentte en az 1000 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.Derne'deki barajın çökmesi sonucu taşan sular, bütün evleri içindekilerle birlikte denize sürükledi.Libya Kızılayı, "20 bin ailenin yerinden olduğu tahmin ediliyor" açıklamasını yaptı. Şu ana kadar cesedi bulunabilenlerin birkaç yüz civarında olduğu ifade ediliyor.Ülkede 3 günlük yas ilan edildi. Doğu Akdeniz'deki Bingazi, El Merj ve Susa afet bölgeleri ilan edildi. Selin vurduğu bölgelerde eğitime ara verildi.Libya Başkanlık Konseyi, sel felaketinden zarar gören bölgeler için kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara yardım çağrısında bulundu.Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH), Derne'deki yol ve köprü ağının tamamen çöktüğünü duyurdu. Kentin yeniden inşa edilmesi için 300 milyon dinara (yaklaşık 67 milyon dolar) ihtiyaç olduğu bildirildi.Libya Ulusal Birlik Hükümeti yetkilisi, sel felaketinden zarar gören kentlerdeki sağlık durumunu "felaket" olarak niteledi.Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Derne'deki hastanenin kullanılamaz durumda olduğunu, yaralıların ve ölülerin sahra hastanelerine nakledildiğini kaydetti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, sel felaketi nedeniyle Menfi'ye üzüntülerini bildirerek, geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletti. Erdoğan, Türkiye'nin afetle mücadelede dost ve kardeş Libya halkının her zaman yanında olduğunu ve yardımların süreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da "AFAD'ımızın koordinasyonunda bu sabaha karşı Bingazi'ye iniş yapmak üzere 3 uçuş organize edilmiştir. Uçaklarımızda ilk etapta arama kurtarma ve diğer çalışmalara destek amacıyla 168 personel, 2 arama kurtarma aracı, 2 kurtarma botu; barınma ve diğer ihtiyaçların giderilmesi amacıyla da 170 çadır, 600 battaniye, 400 gıda ve hijyen kolisi, 20 jeneratör, 1000 yağmurluk, 500 çizme ve 500 el feneri bulunacaktır" ifadelerini kullandı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personelinin de saha çalışmalarına katılacağını bildiren Erdoğan, "Personelimizin içerisinde Kızılay, UMKE ve STK mensupları yer almaktadır" açıklamasında bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Libya'da yaşanan sel felaketinden dolayı 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya'daki sel felaketinin yürekleri sızlattığını belirterek, "Afetten etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Kaybolan vatandaşların sağ salim bulunmasını temenni ediyorum. Dualarımız Libya ile" ifadesini kullandı.Libya'nındoğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi'nin (TM) görevlendirdiği hükümet, başta Türkiye olmak üzere sel felaketinden zarar gören bölgelere destek sağlayan ülkelere teşekkür etti. Açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye bu felakette üstlendikleri tutumdan dolayı teşekkür edildi.İlkolarak Ege'de oluşan Daniel Kasırgası, Türkiye'de Marmara Bölgesi'nin batısı ve Trakya'da etkili olmuştu. Türkiye'de 8, Yunanistan'da 15, Bulgaristan'da da 4 kişi öldü. Tropik fırtınanın Mısır'a doğru ilerlediği kaydedildi.Hındıstan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yaşanan şiddetli yağmurlar sonucu 10 Eylül'den bu yana yıldırım düşmesi, evlerin yıkılması, elektrik çarpması ve boğulma gibi nedenlerle 21 kişi yaşamını yitirdi. Taşan nehirlerin eyaletteki 173 köyü sular altında bıraktığı kaydedildi.Çin'ingüneyinde etkili olan sellerde bir çiftlikten kaçan 70'ten fazla timsahı bulmak için bölge yetkilileri operasyon başlattı. Bölge yetkilileri, timsahları yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, bölge halkına da dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı. Yerel basında yer alan videolarda, en az 69 yetişkin ve 6 yavru timsah Peng Cun Köyü yakınlarında görülüyor.