Mansur Yavaş’tan İYİ Parti’nin yerel seçim kararına ilk yorum: Köprünün altından çok sular akar

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin yerel seçim kararını açıklayarak, "Yerel seçimlerde İYİ Parti 81 ilde kendi adaylarıyla girecek" ifadelerini kullandı.
Bir önceki seçimlerde CHP ile ittifak yapan İYİ Parti'nin 2024 yılının Mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimler için aldığı ittifaksız seçim kararına CHP'den nasıl bir açıklama geleceği de merak konusu olmuştu.
MANSUR YAVAŞ'TAN İYİ PARTİ'NİN KARARINA İLK YORUM
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti'nin yerel seçim kararına ilişkin ilk kez konuştu.
Öztürk şunları söyledi: "İYİ Parti bir karar aldı ve her ilde kendi adaylarıyla seçime katılacaklarını ifade etti" diye sorduğumda Yavaş, "Hayırlı olsun haklarıdır her siyasi partinin ayrı isimlerle katılması haklarıdır" dedi.
"SEÇİMLERE KADAR KÖPRÜNÜN ALTINDAN ÇOK SULAR AKAR"
Seçimlere kadar köprünün altından çok su akacağını belirten Yavaş, "Kararlar değişir mi değişmez mi o dönemde göreceğiz. Biz de seçime katılacağız ve ben halkımın sağduyusuna, kararına inanıyorum." diye konuştu.
Geçtiğimiz günlerde konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığıyla ilgili, "Mansur Bey, büyükşehir belediye başkanımızdır ve adayımızdır" demişti.
Diğer yandan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan geçtiğiz haftalarda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalktığı süreçte CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la anlaştığını ancak Yavaş'ın daha sonra bu kararından vazgeçtiğini öne sürmüştü. Özcan, "Meral Akşener'in 3 Mart'ta yediği bir siyasi kazık var. Mansur Yavaş'ın oyununa geldi." açıklamasında bulunmuştu.