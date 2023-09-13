Mansur Yavaş’tan İYİ Parti’nin yerel seçim kararına ilk yorum: Köprünün altından çok sular akar

MANSUR YAVAŞ'TAN İYİ PARTİ'NİN KARARINA İLK YORUM

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti'nin yerel seçim kararına ilişkin ilk kez konuştu.

Öztürk şunları söyledi: "İYİ Parti bir karar aldı ve her ilde kendi adaylarıyla seçime katılacaklarını ifade etti" diye sorduğumda Yavaş, "Hayırlı olsun haklarıdır her siyasi partinin ayrı isimlerle katılması haklarıdır" dedi.