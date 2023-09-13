Özgür Özel’in gizli mesajına ekibinden destek... Özel’in ekibi oluşmaya başladı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 4 Ağustos'taki adaylık çıkışının ardından ekibini oluşturmak için çalışmalara başlamıştı. Özel bu kapsamında eski milletvekilleri ve mevcut vekillerle birlikte toplantılar yaptı. Özellikle Veli Ağbaba, Bülent Tercan gibi önemli isimlerle genel başkanlık için birlikte hareket eden Özel, Ensar Aytekin, Süleyman Bülbül, Murat Emir, Ali Gökçek, Ulaş Karasu, Fethi Açıkel, Suat Özçağdaş, Selin Sayek Böke, Ayhan Barut, Yalım Halıcı, Burhanettin Bulut, Umut Akdoğan, Gökçe Gökçen, Melda Onur ve Kadir Gökmen Öğüt'ü de yanına aldı.

SOSYAL MEDYADAN ÇIKIŞ YAPTI EKİBİ DESTEK VERDİ

Sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Özel'in Cuma günü CHP İzmir İl Kongresi'ne katılıp genel başkanlığı adaylığı için destek beklediği öğrenilirken, Özel'in gönderme içeren paylaşımı ekibi tarafından desteklendi.